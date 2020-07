Riapre dopo la ristrutturazione il campo di basket a Fagnano

Sabato 25 luglio alle 10.30 il nuovo campo da basket presso la scuola Salvatore Orrù è stato inaugurato e consegnato ai giovani Fagnanesi che potranno liberamente svolgervi attività sportiva, nei periodi di inattività della struttura scolastica.

Per ora gli orari di apertura devono conciliarsi con le attività del Centro Estivo ospitato dal plesso scolastico, pertanto il campo sarà aperto il venerdì dalle 18.30 alle 21.00, mentre sabato e domenica dalle 8.00 alle 21.00. Anche le piste d’atletica per la corsa veloce e il salto in lungo daranno a disposizione dei cittadini.

La scuola primaria Salvatore Orrù è dotata di un campo da basket, un campo da calcetto, una pista d’atletica e una pista per il salto in lungo che vengono utilizzati anche dagli studenti di altri istituti fagnanesi e, nel periodo di chiusura scolastica, sono messi a disposizione come campi da gioco e di allenamento liberi per i ragazzi e le ragazze del paese.

Purtroppo da anni tali strutture apparivano gravemente usurate, al punto da risultare quasi inservibili. Con un intervento di manutenzione straordinaria le piste d’atletica sono state ripristinate, mentre al campo da basket è stata data nuova vita con una pavimentazione non più in asfalto ma in resina poliuretanica, più sicura e colorata con la combinazione di tonalità scelta dai cittadini tramite il sondaggio online svoltosi durante i primi mesi dell’anno.