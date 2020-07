Rifiuti elettrici ed economia circolare, al Facchinetti il premio di Ecolamp

Lo studente dell’Isis Facchinetti, Riccardo Maffei della 1fen, ha vinto il primo premio nell’ambito del concorso Raccogliamo Valore di Ecolamp.

Il nuovo didattico è stato promosso dal consorzio Ecolamp e destinato agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori. L’iniziativa includeva un concorso a premi con in palio buoni per l’acquisto di materiali scolastici.

Raccogliamo Valore è nato dalla collaborazione tra Ecolamp ed Educazione Digitale, la piattaforma didattica gratuita riservata agli insegnanti. Attraverso materiali multimediali, diversificati per fasce d’età e studiati per coinvolgere bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni, il progetto intende sensibilizzare studenti e insegnanti sugli effetti positivi di una corretta raccolta differenziata dei RAEE, oggetti sempre più presenti nella nostra quotidianità, sviluppando consapevolezza sulla necessità di recuperare le materie prime di cui sono composti, in un’ottica di economia circolare.

A completamento del percorso didattico Raccogliamo Valore ha proposto anche un concorso a premi aperto agli studenti della scuola primaria e della secondaria di I grado e II grado.

Maggiori dettagli e modalità su www.ecolamp.it/scuola/.