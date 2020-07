Come ripartirà la scuola a Lonate Ceppino? “Preoccupati dalla poca informazione”

Come ripartirà la scuola a Lonate Ceppino? Se lo chiedono un po’ in tutti i Comuni d’Italia, come si ripartirà, ma è tema che ha anche una evidente specificità locale: ogni realtà è diversa e gli edifici delle scuole dell’obbligo dipendono dal Comune.

La lista civica Lonate in Comune «si rende portavoce delle preoccupazioni di molti genitori ed alunni relativamente alla compatibilità di tali linee guida con la consueta attività didattica e logistica». Se infatti qualche incontro pare sia stato fatto, a lista civica di minoranza lamenta la mancanza di adeguata informazione, in un contesto piuttosto incerto.

Da un lato infatti il Comune è commissariato (per le dimissioni anticipate del sindaco, si andrà a votare a settembre), dall’altro è recente la notizia della «mancanza del dirigente scolastico».

È per questo che la lista civica, guidata alle elezioni 2019 da Stefania Zanasca, si è attivata per chiedere più trasparenza e si dice anche pronta ad essere parte attiva. « In particolare, si chiede se e quali verifiche siano in corso per valutare la compatibilità delle aule scolastiche e dei relativi servizi accessori (mensa, trasporti, ecc.) con le limitazioni e le prescrizioni contenute in tali linee, garantendo la normale attività didattica nei modi e nei tempi consueti. Altri Comuni si stanno già muovendo in questa direzione. Alla luce di quanto sopra esposto, considerata la particolare situazione amministrativa, la lista Lonate in Comune si rende disponibile a collaborare» con Istituto Comprensivo D’Acquisto e Comune per trovare «tutte le eventuali soluzioni praticabili per garantire un anno scolastico regolare».