Riprende il mercato delle auto ma l’effetto Covid è durissimo anche nel Varesotto

Il crollo del mercato delle auto provocato dall’emergenza sanitaria da Covid-19 ha pesato, moltissimo, anche sulle vendite del comparto in provincia di Varese.

I numeri delle immatricolazioni provinciali lo certificano senza ombra e di dubbio e se danno qualche segno di speranza se visti da alcune prospettive (le immatricolazioni a giugno sono cresciute del 27% su quelle di maggio), il quadro complessivo comparato a quello dello scorso anno è sconfortante: a marzo si è registrato l’82% in meno e ad aprile il 99%, la ripresa è arrivata a maggio (ma con un -39% sull’anno precedente) e a giugno (-19%). Il dato gennaio – giugno è del 44% in meno di quello dello scorso anno.

Una dato viziato da una congiuntura che non ha lasciato scampo: il lockdown a impedito ai clienti di andare in concessionaria e, anche volendo, di immatricolare le auto. Senza contare che il comparto si basa in misura importante su una fetta di acquirenti che non sono solo i privati: ci sono le società di noleggio, il cui andamento è strettamente legato al settore del turismo che a sua volta ha subito un colpo durissimo, e quello delle società.

A livello nazionale, malgrado il giorno lavorativo in più e la riapertura della maggior parte delle attività economiche dopo l’emergenza sanitaria da COVID-19, a giugno il mercato delle autovetture ha fatto registrare un -23% rispetto a giugno del 2019.

E se tiene in qualche modo il dato che riguarda gli acquisti dei privati, sceso “solo” del 7,7%, perde del 39% il settore del noleggio (con il segmento a breve termine giù del 72%) e del 44% le società. Con questi numeri, a livello nazionale, nel primo semestre le immatricolazioni in meno diventano quindi quasi 500.000, da 1.083.184 a 583.960 unità, un tracollo del 46%.

IL GRAFICO: Immatricolazioni in Italia di autovetture e fuoristrada degli ultimi 12 mesi, suddivise per tipologia acquirente. Elaborazioni metodologia UNRAE.