Ripresa delle scuole: il Comune si organizza per sostenere il tempo pieno

Sono 96 gli interventi di sistemazione chiesti dai dirigenti scolastici delle scuole primarie varesine. Piccoli aggiustamenti per adeguare gli spazi alle nuove normative Covid e che verranno finanziati con i fondi PON, « Sempre che troviamo aziende disposte a lavorare in agosto» ha commentato l’Assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio presentando in Commissione il progetto per la riapertura in sicurezza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, oltre ai nidi e all’infanzia di competenza statale e comunale.

A poco meno di 50 giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico, si discute ancora di organizzazione rincorrendo linee guida nazionali che si vanno accavallando. Una cosa sembra essere certa: la riduzione a 50 minuti dell’ora porterà a un ripensamento del tempo scuola anche di quello pieno. I dirigenti stanno ancora organizzando il monte ore ma c’è la concreta possibilità che si esca un’ora prima ( alle 15 invece che alle 16) o che si faccia un rientro pomeridiano in meno.

La questione non è di poco conto per l’amministrazione comunale che deve sopperire alla mancanza di tempo scuola con i servizi parascolastici: « Abbiamo già chiesto le iscrizioni e registrato 631 bambini – ha spiegato l’assessore Rossella Dimaggio – a settembre riapriremo le iscrizioni, ma, temo, che dovremo contingentare i nuovi ingressi e fare delle graduatorie dando priorità ai genitori che lavorano entrambi».

Ci sarà un problema di personale: « Così come le scuole, anche noi chiederemo di poter aumentare la nostra squadra di educatrici che dovranno lavorare sia per i servizi parascolastici, probabilmente da potenziare, sia per il sostegno. Se verranno confermate le previsioni organizzative delle scuole, come amministrazione dovremo accollarci circa 180 ore in più».

Ingressi e uscite saranno scaglionate: si arriva tra le 8 e le 8.30 e si uscirà con analoga progressione. Ai genitori verrà permesso entrare nella sede scolastica solo per condivise necessità: «Occorre tenere fuori la maggior parte degli accompagnatori nel caso dovessimo rintracciare i presenti per un’emergenza».

Quanto agli spazi scolastici, non sembra esserci problemi di aule: alcuni presidi hanno chiesto l’utilizzo delle sale mensa per fare lezione, luoghi che diventeranno di uso promiscuo e costringeranno a igienizzare ogni volta: « I costi per le pulizie sono lievitati a dismisura, sino a raddoppiare» ha commentato la Dimaggio. Per il resto, non si ravvisa la necessità di riattivare scuole dismesse: « Abbiamo almeno una ventina di aule libere nel plesso di via Brunico, mentre nessun dirigente si è detto interessato ad occupare la scuola di Calcinate del Pesce».

Per i trasporti, infine, saranno confermati quelli che arrivano alle medie Vidoletti e Anna Frank, e le navette che trasportano gli alunni dalla Rasa alla casetta di sant’Ambrogio e quelli che dal Montello devono raggiungere via Busca: « Le nuove linee guida sui mezzi di trasporto ci permettono di mantenere tutti i servizi». Andrà pensato un potenziamento, invece, per il trasporto disabili.

Situazioni meno complesse per l’infanzia, dove gli ambienti verranno suddivisi in modo da ospitare piccoli gruppi, e i nidi dove il rapporto un educatore ogni 6 lattanti o uno ogni 7 divezzi dà garanzie di rientro in sicurezza.