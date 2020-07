Ritornano le passeggiate al tramonto di “Angera al calar del sole”

Una passeggiata romantica e culturale per scoprire gli angoli più belli di Angera. Con “Lungolago lunga storia!” sabato 1 agosto riprenderanno i tour serali di “Angera al calar del sole”.

Il primo itinerario partirà sabato 1 agosto alle 17:30 al Museo civico in via Marconi. la passeggiata sarà accompagnata da una guida esperta, e percorrerà le sponde del lago attraverso alcuni dei 50 siti del Museo diffuso di Angera come l’Oasi della Bruschera, la Rocca, la via Greppi, il Porto asburgico, i Tigli dei pescatori, la Cava e le Spiagge.

Un vero e proprio tour per conoscere la storia millenaria di Angera, apprezzare i mutamenti del paesaggio e la sua vocazione da emporio commerciale a località turistica in epoca moderna.

Il percorso della prima passeggiata è molto semplice, lungo un chilometro (all’andata) e in totale la visita durerà un’oretta. Gli organizzatori consigliano comunque di indossare scarpe comode e portare con sé una bottiglietta d’acqua.