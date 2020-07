Rock’n’roll patrimonio dell’Unesco, nuova energia per la proposta: “Ora facciamo sul serio”

«Dopo la mozione passata in Consiglio comunale c’è voglia di fare sul serio. Vogliamo stringere rapporti con il Summer Jamboree di Senigallia e arrivare al ministro Franceschini per far sostenere la proposta di rendere il Rock’n’Roll patrimonio dell’Unesco».

Negli ultimi anni, da Varese, è partito un movimento, sostenuto da personalità del mondo politico, culturale e istituzionale, non solo della provincia di Varese, che si e fatto promotore In tutta Italia dei valori alla base del Rock’n’roll.

II “Movimento d’anca”, ideato dal promotore Pino Tuscano, ha dato il via ad una campagna di sensibilizzazione culturale, mediatica e istituzionale affinché l’Unesco riconosca il Rock’n’Roll come bene comune e patrimonio immateriale dell’umanità, in virtù dell’enorme peso ricoperto nell’economia della cultura occidentale. Già altre culture musicali, come il tango e il reggae, hanno avuto tale riconoscimento.

Il movimento ha ottenuto un ordine del giorno direttamente al Comune di Varese, presentata da Alessandro Pepe, già firmata dai gruppi consiliari, per avviare i lavori, con Varese al centro dell’iniziativa. Fra i traguardi da costruire anche il gemellaggio fra la città Giardino e Cleveland, Ohio (U.S.A.), sede della Rock’n’roll Hall of Fame.

Con il nuovo riconoscimento Tuscano e i suoi volontari sono pronti a fare sul serio. «L’aspetto culturale è il fulcro del progetto, quello che lo distingue da tante altre meritevoli manifestazioni, la storia, i protagonisti, i valori del Rock’n’Roll guideranno le scelte di eventi e prodotti da realizzare».

Ad esempio il Primo Festival Rock’n’roll Varese, giunto alla sua IX edizione, nacque nel ricordo della data tragica del 3 febbraio 1959 In cui persero la vita In un incidente aereo tre grandissimi musicisti dell’epoca (Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper). Evento oggi conosciuto come “il giorno In cui morì la musica”. I concerti previsti al salone e piazzale di Varesecorsi saranno preceduti da incontri nel quale verranno presentati libri e fanzine.