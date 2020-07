Salvatore Lillo, una “freccia” per l’attacco del Città di Varese

Seconda mossa di mercato per il nuovo Città di Varese che dopo avere annunciato il centrocampista Giovanni Scampini ha firmato un giocatore rapidissimo e pericoloso, capace di colpire partendo dalle zone esterne dell’attacco: Salvatore Lillo.

Nato a Milano, 28 anni, Lillo proviene dall’ormai disciolto Inveruno con cui ha disputato proprio la Serie D mettendo a segno 7 gol in 22 partite di campionato, 16 delle quali disputate da titolare della formazione gialloblu. Importante, in chiave varesina, il suo legame con l’allenatore David Sassarini: la loro carriera si è già “incrociata” nel 2014-15 a Seregno e in quella circostanza Lillo esplose, firmando ben dieci realizzazioni.

Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Monza, Lillo – una vera e propria “freccia” nella parte avanzata della fascia – ha fatto esperienza in numerose società (tra cui Legnano in Eccellenza) e ormai da anni è protagonista a livello di Serie D. «Sono molto contento di essere arrivato a Varese che è una piazza importante che merita palcoscenici superiori: speriamo di arrivarci insieme. Ritrovo come allenatore David Sassarini con il quale mi sono trovato molto bene a Seregno: è davvero uno dei migliori tecnici in assoluto», le parole di Lillo rilasciate agli organi ufficiali del club biancorosso, appena dopo la firma.