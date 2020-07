Samarate: torna la musica dal vivo con “Piazziamo la musica”

“Piazziamo la musica” sarà il primo evento in piazza che viene organizzato a Samarate dopo l’emergenza Coronavirus.

«Dopo la necessaria e dovuta interruzione a causa dell’emergenza Coronavirus, riprendono gli eventi culturali Samaratesi, organizzati dall’assessorato alla Cultura e dall’assessorato al Commercio. Le tre serate di “Piazziamo la musica” sono inserite in un contesto più ampio di eventi che verranno organizzati tra fine luglio, agosto e settembre, che i cittadini potranno vivere in totale sicurezza», commenta il sindaco Enrico Puricelli.

Si tratta di tre serate, ognuna organizzata in tre frazioni della cittadina. Si parte sabato 18 luglio in piazza Italia (Samarate) dalle ore 20.30 con il Piano B Band. Sabato 25 luglio (alle 20.30) sarà la volta di Verghera, in piazza Volta, con l’esibizione di Stefano Provasio. Il ciclo di eventi si concluderà sabato 1 agosto con i Bad Wine Acoustic Duo, che suoneranno nella piazza Mantegazza di San Macario (ore 20.30).

L’ingresso, gratuito, sarà contingentato.

Per consumare nei bar delle tre piazze bisogna prenotare:

Caffè della piazza: 3392317913

Pasticceria Castelvecchio: 347839558

Pasticceria Pariani: 0331721171 / 3387383408

Parteciperanno all’evento anche Nizzy bar, Pistrinum Turris e Mondo Bimbi di Silvia Caputo

(la foto risale alle notti bianche dell’estate 2019)