Sconto benzina ai minimi termini, Astuti: “Studiamo in Regione come tutelarlo”

“Il valore dello sconto sulla benzina è ridotto ai minimi termini, rischiamo quasi di non riuscire ad applicarlo, come accaduto con il diesel. Regione Lombardia deve intervenire”, lo chiede Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, di fronte a quanto si sta verificando al confine con la Svizzera dove lo sconto benzina si assottiglia mano a mano che si abbassa il prezzo in Canton Ticino.

“Di fatto sta venendo meno la convenienza di fare il pieno in provincia di Varese – spiega Astuti –. Quindi, dobbiamo chiederci cosa può fare la Regione per tutelare lo sconto: potrebbe essere un ragionamento sul calcolo, sull’algoritmo, definito in un’altra epoca, e deve essere rivalutato alla luce dell’evoluzione recente dei prezzi dei carburanti sui due lati del confine. Ma dobbiamo fare di tutto per preservare il meccanismo dello sconto ed evitare di azzerare la differenza”.

Dunque, rispetto a quello che Regione Lombardia avrebbe potuto fare circa il taglio dello scorso marzo, riconfermato in questi giorni, “ci chiediamo perché non promuovere un’iniziativa politica per evitare l’ennesima tegola in testa per moltissimi cittadini che, usciti dal lockdown, si sono trovati con agevolazioni ridotte all’osso. È ora che Regione faccia la propria parte per aiutare i suoi cittadini. Se il Governo è passato ai fatti tagliando il cuneo fiscale a partire da questo mese, non dimentichiamo che Salvini, capo della Lega che governa la Lombardia, si è invece fermato alle chiacchiere promettendo l’eliminazione delle accise sulla benzina in campagna elettorale senza poi muovere un dito a riguardo quando era al governo”, conclude Astuti.