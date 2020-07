Scontro auto moto a Lavena Ponte Tresa, grave un motociclista

È stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale in codice rosso un motociclista vittima di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, sabato 25 luglio, a Lavena Ponte Tresa in piazza Giacomo Matteotti.

Per cause in fase di accertamento uno scooter con targa Svizzera e un’autovettura si sono scontrate. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con personale sanitario.

Tre le persone coinvolte nell’incidente ma ad avere la peggio è stato il motociclista di 53 anni: ferita la passeggera della moto e l’autista, una donna, a bordo dell’auto. Alla polizia locale di Lavena Ponte Tresa il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.