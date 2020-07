Il segretario di Fratelli d’Italia: “Il consigliere Pozzi non è più un nostro iscritto”

“Il consigliere comunale di Ferno Alessandro Pozzi non è più iscritto al partito. Lo è stato in passato, ma poi non ha rinnovato l’iscrizione”.

Queste le parole del portavoce provinciale Andrea Pellicini in merito al consigliere fernese iscritto nel registro degli indagati dopo una testimonianza giudicata fallace durante un’udienza del troncone di processo contro la ‘Ndrangheta di Lonate/Ferno in corso a Busto Arsizio.

Il segretario provinciale del partito prende le distanze e precisa: “Fratelli d’Italia non ha quindi nulla a che fare con questa indagine. Mentre auguro a Pozzi di chiarire in fretta la sua posizione, ribadisco massima fiducia nell’operato della magistratura”.