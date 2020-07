Serata importante per i Lions Varese: anniversario e due nuove socie

Serata di festa questa sera – giovedì 2 luglio – per i Lions Club Varese Prealpi, che si sono ritrovati al Golf di Luvinate per celebrare il 39esimo anniversario e accogliere due nuove socie.

«Abbiamo deciso di affiliare al nostro club – spiega il presidente Giuseppe de Gasperin – Anita Romeo ed Emanuela Solimeno, che hanno avuto l’idea e portato avanti il progetto del Parco Gioia. Noi come come Lions Varese Prealpi abbiamo composto una specie di pool con Varese Sette Laghi e Eurpae Civitas, a cui si è aggiunta una fondazione americana Lions Club International Fundation, riuscendo a raccogliere una cifra importante per la realizzazione del progetto del parco inclusivo di Varese. Settimana prossima ci sarà l’inizio dei lavori, questa è la nostra speranza».