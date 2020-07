Sesto Calende in Azione incontra i cittadini in Piazza Garibaldi

Dopo l’incontro virtuale dello scorso aprile, il comitato sestese di Azione è pronto a farsi conoscere anche lungo le sponde del Ticino. In Piazza Garibaldi il comitato ha infatti organizzato un banchetto per sabato 18 e domenica 19 con doppio appuntamento: alla mattina dalle 10 alle 13, e, successivamente, nel pomeriggio dalle 15 alle 19.

Come spiegato Sacha Bianchi, referente a Sesto per il movimento politico che recentemente ha inaugurato la sede di Varese insieme al fondatore Matteo Richetti, il banchetto avrà lo scopo di far conoscere attività e proposte di “Sesto Calende in Azione”.

«Sarà possibile dialogare con i nostri militanti, ricevere materiale informativo, nonché tesserarsi direttamente al nostro banchetto» dichiara Bianchi.