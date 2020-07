Da Sesto a Luino, le telecamere Rai sul Lago Maggiore

Le telecamere di Rai Tre sono state nella giornata di ieri sul lago Maggiore.

Le riprese hanno toccato alcune delle località del Verbano più attive dal punto di vista turistico e culturale durante questa stagione estiva. Luino, Verbania e Sesto Calende i luoghi che faranno da sfondo al servizio della Rai.

Oltre al primo cittadino di Luino, Andrea Pellicini, i giornalisti hanno intervistato ieri anche il vice sindaco di Sesto, Edoardo Favaron. Nella serata di sabato la cittadina sul Ticino ha ospitato il concerto di Fabrizio Poggi e I Chicken Mambo. Fabrizio Poggi, cantante e armonicista, è apprezzato anche oltreoceano dove si è esibito spesso in concerto suonando persino all’House of Blues di New Orleans e alla televisione texana per un pubblico di oltre 400.000 spettatori. L’iniziativa rientrava tra gli appuntamenti del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità.