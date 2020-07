Solbiate Arno piange Giuliano Restelli, da sempre impegnato nel volontariato per il paese

«Oggi il nostro paese ha perso una grande risorsa e un grande uomo». Ricorda così Giuliano Restelli, scomparso nella notte, il Sindaco di Solbiate Arno, Oreste Battiston insieme a tutto il Consiglio comunale.

«Un uomo che tutti conoscevano in paese, perché era sempre in prima linea per aiutare gli altri: dal suo impegno come volontario della Protezione Civile, all’Avis, al prezioso aiuto alla scuola Materna, al Centro anziani, e poi ancora la sua dedizione per il gruppo presepi, il Cai – ricorda Battison -. Anche quando qui in Comune c’era bisogno di trovare volontari lui era sempre in prima linea. Vogliamo ricordarlo così Giuliano: in mezzo a noi, sempre pronto ad aiutare e a fare, un uomo di alti valori che ci mancherà davvero. Un abbraccio va a tutta la sua famiglia».