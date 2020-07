“Spazza l’odio” una foto per sostenere la legge contro le discriminazioni sessuali

Sono 30 anni che l’Italia attende una legge contro le discriminazioni in base a orientamento sessuale e identità di genere.

Una lacuna legislativa che necessita di un intervento cruciale e urgente per fermare, con pene severe una spirale di odio sempre presente che colpisce la libertà di autodeterminazione e la vita di migliaia di persone.

L’ Associazione Cuori in Versi Circolo Arco insieme al Il Salotto ha aderito a fianco di altre Associazioni glbtqia+ e attivist* italiane alla campagna nazionale ‘Da voce al rispetto‘ per promuovere e sostenere la legge sul contrasto alla violenza e alla discriminazione da orientamento sessuale, genere e identità di genere in discussione alla Camera.

Una legge che riconosca penalmente il reato d’odio omotransfobico che mette a rischio la libertà personale, la sicurezza e la dignità delle donne, delle persone LGBTI+, e di chiunque possa essere ritenuto parte di tali gruppi.

Durante il mese di giugno, mese celebrativo dei moti di Stonewall e fondamentale per tutta la Comunità glbt Il Salotto, nel rispetto delle norme Covid è riuscito a portare avanti una serie di serate per commemorare Il Pride, l’orgoglio.

Salotto, locale che si definisce etero friendly nel suo essere un luogo di aggregazione ludica, si è sempre impegnato nel dare un senso anche culturale e di azione sociale alla sua forma di accoglienza e ai suoi eventi.

Ambiente aperto e libero, senza mai scordare le lotte che hanno portato alla possibilità di essere così oggi, con un occhio al passato e uno al futuro e con un quotidiano impegno a contribuire con i propri mezzi e creatività al miglioramento passo, per passo delle condizioni di vita e dei diritti della collettività lgbti+.

L’associazione Cuori In Versi vi aspetta al Salotto da giovedì sera fino a sabato per contribuire con una foto alla mobilitazione diffusa ‘Spazza L’odio’ per riempire il web di colori e messaggi positivi con un grande evento diffuso che coinvolga piazze virtuali e reali.

L’evento culminerà sabato 11 dove durante l’intera giornata verranno pubblicate tutte le foto su Facebook, Instagram e Twitter con l’hastag: #spazzalodio #davocealrispetto.