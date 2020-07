Spettacoli, musica e negozi aperti di sera: Lavena Ponte Tresa riparte con l’estate

Lavena Ponte Tresa non si ferma e si prepara ad un’estate piena di musica, eventi e occasioni per stare insieme, in tutta sicurezza ma con tutto l’entusiasmo che serve per archiviare i primi sei mesi di un anno iniziato veramente male.

«Nonostante l’emergenza sanitaria, nonostante le frontiere chiuse fino a metà giugno, nonostante l’alluvione, abbiamo organizzato una serie di eventi e manifestazioni a sostegno delle attività commerciali, delle famiglie e dei villeggianti che trascorreranno l’estate a Lavena Ponte Tresa – dice il sindaco Massimo Mastromarino – Un grazie di cuore a tutti i volontari che hanno lavorato con noi amministratori, a Pro Loco e Ascom che hanno accettato di collaborare, alle Associazioni e ai singoli commercianti che si sono messi a disposizione con le proprie idee e il proprio tempo».

Il programma di eventi che animerà sia la zona di Ponte Tresa che l’area feste di Lavena prende il via nel fine settimana.

Si inizia venerdì 17 luglio con il Black Friday, primo appuntamento con le aperture serali dei negozi che ogni venerdì sera offriranno la possibilità di fare acquisti fino alle 22.30 mentre musica live, spettacoli e animazione renderanno vivaci le vie del paese a partire dalle 20,30. Venerdì 24 luglio, ad esempio, ci saranno vetrine animate e fontane danzanti, mentre per il 31 luglio è previsto AAA – Ascolta Assaggia Acquista, un percorso multisensoriale che animerà tutto il centro di Ponte Tresa.

Dal 31 luglio a 2 agosto in piazza San Giorgio arriva il circo, senza animali ma con tante attrazioni per grandi e bambini, mentre nel piazzale doganale Sebastiano Mannu ci sarà un’area dedicata allo street food, con musica e animazione tutte le sere.

Nell’area feste di Lavena, dal 25 luglio, prende il via Lavena beach 2020 con teatro, musica, sdraio e tavoli gratuiti, uscite in kayak e Luna park.

Sempre a Lavena (nell’area del parco giochi di fronte al lago) la Proloco propone il 7 e 8 agosto Lavena Comica. Venerdì 7 agosto è in programma una serata dedicata ai bambini con Crazy Mary (a partire dalle 20) mentre sabato 8 agosto alle 21 lappuntamento per una serata tutta da ridere è con i comici di Colorado e Zelig Marco Della Noce, Marisa Rampin, Eugenio Chiocchi, Katia Morales e Pier Pollastri.