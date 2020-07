Spettacolo dei Legnanesi a Luino, ecco come chiedere il rimborso

Il Cinema Teatro di Luino comunica le modalità di rimborso per i biglietti per lo spettacolo previsto per venerdì 3 giugno dal titolo “I Legnanesi in ridere”.

Il teatro spiega che i possessori possono richiedere il rimborso entro il 10 luglio passando presso il cinema tra le 17 e le 21. Il rimborso verrà effettuato entro il 31 luglio.