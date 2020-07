Sporcizia in centro a Varese, e di fianco c’è il cestino

Carte, sacchetti, bottiglie di vetro e sporcizia varia, segno inequivocabile della maleducazione di qualche persona che ha scambiato una piccola area verde della centrale via Como di Varese per un cestino.

Galleria fotografica Sporcizia in via Como a Varese 4 di 4

A peggiorare la situazione due aspetti: come si vede bene nelle foto, a meno di un metro di distanza c’è un cestino comunale, pronto per essere riempito. In secondo luogo, ma non meno importante, l’edificio è una scuola primaria, più precisamente la “Mazzini”.