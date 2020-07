Stanziati i 12 milioni per la realizzazione della Ciclovia del Lago Maggiore da Sesto Calende a Laveno Mombello

Nella seduta di approvazione dell’assestamento di bilancio di Regione Lombardia di martedì 28 luglio passa l’emendamento, a firma dell’ex sindaco di Sesto Calende Marco Colombo, per il finanziamento della Ciclovia del Lago Maggiore.

Si tratta di un percorso ciclopedonale che andrà da Sesto Calende a Laveno Mombello, collegherà nove comuni e, soprattutto, creerà una connessione tra il Verbano, i laghi di Varese e Comabbio e il Parco del Ticino. Per l’opera, che aveva appena ricevuto un finanziamento regionale per il completamento della progettazione, è previsto ora un maxifinanziamento per un importo stimato di 12 milioni di euro.