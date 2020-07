Successo in corso Matteotti per il ritorno del mercatino della croce rossa italiana

E’ stato un successo il ritorno in piazza, sabato 18 Luglio, del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, dopo il periodo di blocco e chiusura dovute alla pandemia per Covid-19.

Decine di Volontari C.R.I. sono rimasti in corso Matteotti a Varese durante tutto l’arco della giornata, per proporre alla cittadinanza diverse attività e prodotti, per raccogliere fondi necessari a proseguire i servizi che svolgiamo quotidianamente e poterlo fare in piena sicurezza muniti degli adeguati presidi.

Successo anche per lo staff di Infermiere Volontarie che ha misurato ai passanti pressione e glicemia, ricevendo anche indicazioni utile per la prevenzione di diverse malattie.