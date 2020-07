Sul palco di Radio Biumo Live il trio varesino Kusher

Sabato 11 Luglio prosegue la musica al Tennis Bar di Villa Toeplitz con il secondo appuntamento targato Radio Biumo Live, il format che unisce concerti, interviste e chiacchiere da bar come nei veri cult show degli anni ’90.

E questa serata è proprio un tributo ai celebri “Mtv Unplugged” del periodo con tanti artisti sul palco ad omaggiare la scena grunge ma anche quella britpop e rock.

A guidare il timone della serata ci saranno i Kusher, power trio composto da Marco Mengoni (batteria, voce), Luca Pedroni (chitarra) e Claudio Sannoner (basso), che proporrà un suggestivo viaggio nella Seattle di Kurt Cobain e degli altri esponenti della scena grunge.

Tra il momento live e l’open mic successivo, spazio alle parole di “Suoni Tribali”, libro scritto dal travedonese Gianluca Crugnola che parla appunto del rock e del punk anni ’90 vissuto dalla parte del pubblico; e spazio anche alle parole di Francesco Brezzi di Ghost Records, tra le etichette indipendenti che sul finire degli anni ’90 e l’inizio dei ’00 ha segnato la musica italiana.

Tennis Bar Villa Toeplitz, via del Casluncio 21100 Varese

Inizio ore 21.30 circa

Biglietti disponibili in prevendita (fortemente consigliata) su www.eventbrite.it

e in serata a 10€ consumazione compresa