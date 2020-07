Sulla scalinata del municipio di Cardano il ricordo di Laura Prati, sette anni dopo

Era stato un momento spontaneo, quel 22 luglio 2013: i cittadini di Cardano al Campo – e non solo – si erano ritrovati per salutare Laura Prati, la sindaca della cittadina morta a 48 anni dopo esser stata ferita, tre settimane prima, in municipio.

E anche questo 22 luglio, mercoledì, l’Associazione Laura Prati promuove il momento in ricordo di Laura, dalle 21:00, «come ogni anno sulle scalinate del Comune di Cardano».

«Anche quest’anno l’intento – dice il figlio Massimo Poliseno – è quello di rievocare quanto accadde spontaneamente la sera del 22 luglio del 2013 quando, arrivata la notizia che mia mamma non ce l’aveva fatta, la piazza di Cardano si popolò di persone che, ancora incredule, avevano voluto riversarsi davanti al municipio per dirle idealmente addio. Quasi a voler trovare nello stare insieme quel conforto nei confronti di una tragedia che ancora oggi a distanza di sette anni è difficile da accettare e credere per chi le voleva bene».

Ci sarà anche un po’ di musica (voce e chitarra), vige rigorosamente l’obbligo di mascherina e distanziamento.

Per l’omicidio di Laura Prati e per le lesioni del suo vice Costantino Iametti è stato condannato all’ergastolo, dopo un ungo iter giudiziario, Giuseppe Pegoraro, dipendente comunale ed ex agente di Polizia Locale.