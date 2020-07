Test di ingresso per medicina: a Varese 150 matricole. In Italia 1500 posti in più

Millecinquecento posti in più per Medicina e Chirurgia ma non all’Università dell’Insubria.

Il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ha definito i posti disponibili per le matricole del corso di laurea. In tutto sono 13.072 contro gli 11568 dello scorso anno e i 9779 posti del 2018 ( compresi i posti in lingua inglese).

Un incremento che non premia l’ateneo varesino che mantiene i suoi 150 posti.

Gli incrementi maggiori si registrano a Bologna che passa da 364 a 544 e a Catania che sale da 299 a 400; il San Raffaele a Milano aumenta di 100 i posti ( da 200 a 300 e ne aggiunge 10 anche in lingua inglese 46 totali). Attivati anche due corsi nuovi a Trento con 60 posti, e a Enna con 90.



Nelle università lombarde, i posti disponibili sono: 223 a Bergamo ( invariato), Humanitas in lingua inglese da 150 a 190, Milano da 350 a 400 e da 34 a 44 in lingua inglese, Milano Bicocca 133 a cui se ne aggiungono 22 in lingua inglese, Pavia da 208 a 244 ( oltre ai 70 posti in inglese).

Il Piemonte Orientale ne attiva 194, erano 175 lo scorso anno.

I test d’ingresso si svolgeranno il 3 settembre in tutte le università statali. Le iscrizioni scadono il 23 luglio alle ore 15.

La prova si svolgerà in 100 minuti per rispondere a 60 domande quest’anno suddivise in:

• 12 domande di cultura generale

• 10 domande di logica

• 18 domande di biologia

• 12 domande di chimica

• 8 domande di fisica e matematica.

La prova avrà inizio alle ore 12.00 e sarà assegnato un tempo di 100 minuti.

Si svolgerà, invece, l’8 settembre la prova per i corsi sanitari.

I posti disponibili all’Insubria sono: per Infermieristica 74 a Varese e 75 a Como, 60 per Educazione professionale, 38 per Fisioterapia, 19 per Ostetricia, 18 per Igiene dentale, 15 per Fisiopatologia cardiotoracica, 15 per Laboratorio biomedico, 15 per Radiologia medica.