Torna “La Musica degli Angeli”, primo appuntamento all’Hotel Palace

La quarta edizione de “La Musica degli Angeli” prosegue il cammino iniziato con il Comune di Varese, riproponendosi in una nuova veste per questo 2020.

«Il periodo storico in cui stiamo vivendo – spiegano gli organizzatori – ci impone di ripensare il nostro modo di vivere l’esperienza dell’ascolto dal vivo, senza tuttavia rinunciare a questo momento così arricchente. Dopo il periodo di silenzio forzato che abbiamo vissuto, riaffiora nella coscienza generale che la musica è parte integrante dell’esistenza e che il contatto con essa garantisce il nostro benessere interiore. La musica, che esprime bene le nostre infinite percezioni dell’animo fatte di delusioni, gioie, sconforto, speranze, offre, nell’esperienza dell’ascolto, la possibilità di rivivere le vicende della nostra storia personale e di quella universale e ci permette di vedere da un punto più elevato le misteriose realtà che l’uomo cerca di decifrare. I nostri Angeli Musicanti non saranno quest’anno quelli dipinti sui muri e sulle volte delle chiese che abbiamo conosciuto ed apprezzato, ma saranno tutti quelli che dal cielo ci accompagneranno e ci affiancheranno per aiutarci, dall’alto, ad elevare il nostro spirito e a riflettere sull’universo della nostra realtà umana».

Il primo appuntamento con questa rassegna musicale è per le 18.30 di venerdì 24 luglio al Palace Hotel. Protagonisti di serata: Sator Duo (Paolo Castellani violino e Francesco Di Giandomenico chitarra) che si esibiranno nello spettacolo “La muerte del Angel”.

Seguirà martedì 28 Luglio alle ore 19 al Santuario del Sacro Monte l’esibizione dell’Orchestra Cameristica di Varese (Fabio Bagatin direttore, Giovanni Miszczyszyn, flauto) mentre mercoledì 19 Agosto (ore 18.30) a Villa Toeplitz, gli Ars Musica Flute Ensemble (Benedetta Ballardini, Sofia Bevilacqua, Alessia Binda, flauto traverso Sara Ansaldi, flauto in sol, Chiara Pavan, flauto basso) metteranno in scena lo spettacolo “Grandi pagine immortali”.

Ultimo appuntamento mercoledì 26 Agosto (ore 18.30) al cortile del Castello di Masnago, in collaborazione con il Palio delle sei contrade di Masnago, la soprano Francesca Lombardi Mazzulli, accompagnata dal clavicembalo di Chiara Nicora, per l’evento “Eroine Barocche”.