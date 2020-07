Tragedia famigliare a Saltrio, muoiono padre e figlia

Due persone morte intossicate dal monossido di carbonio.

Lui, 74 anni era il papà di una figlia disabile di 31.

Le difficoltà quotidiane che pesavano come un macigno. L’orizzonte incerto per problemi di salute diagnosticati di recente.

Elementi su cui i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e della Compagnia di Varese stanno verificando sul posto già dalla prima mattina di lunedì quando i corpi son stati trovati in un garage dell’abitazione dove i due vivevano a Saltrio.

Si trattati una casa non distante dalla dogana di Arzo, confine di Stato. A trovare i capi delle vittime oramai senza vita, stroncate dal monossido di carbonio gli stessi carabinieri arrivati con una pattuglia dopo che i parenti preoccupati per non averli sentiti avevano dato l’allarme.

L’uomo avrebbe acceso l’auto dalla quale coi fumi di scarico entrambi hanno perso prima conoscenza, e di lì a poco la vita, probabilmente nella notte.