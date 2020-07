Tre giovani turisti varesini rapinati a Riccione, in riviera preoccupa il fenomeno baby gang

La stampa locale parla di un fenomeno che vede in azione delle vere e proprie “baby gang” che mettono a segno delle “microrapine” in riviera romagnola. Sta di fatto che tra gli ultimi episodi raccontati dalla cronaca c’è anche una rapina effettuata ai danni di tre turisti varesini di età compresa tra i 17 e i 20 anni. Un piccolo bottino ma con modalità allarmanti.

I giovani turisti, attorno alla mezzanotte, si trovavano in viale Ceccarini a Riccione quando secondo il loro racconto sono stati accerchiati da un gruppo di quattro giovanissimi che li hanno minacciati con quello che ai loro occhi sembrava un taser. I tre non hanno voluto forzare la situazione molto tesa e hanno consegnato spontaneamente i pochi spiccioli che avevano in tasca per poi andare dai carabinieri a denunciare.

Su questa e altre azioni criminali segnalate negli scorsi giorni indagano i carabinieri di Riccione.