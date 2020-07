Treno Luino – Novara, la petizione per riattivare la linea supera le 400 firme

«La petizione ha superato le 410 firme e c’è molta positività in diverse persone sebbene in molti ricordano che i treni erano spesso vuoti anche se penso che questo derivi da orari delle corse non congrui».

Un flash dopo il superamento della soglia delle 400 firme di cui varesenews ha parlato qualche settimana fa giunge proprio dal promotore dell’iniziativa, Nicolò Miani, su change.org.

«Bisogna incentivare la gente ad usare i mezzi pubblici, se si vuole davvero aiutare l’ambiente, magari con sconti per studenti, pendolari, turisti, lavoratori del CCR. Dal 2013 la linea non è chiusa ma è stato solo tolto in servizio passeggeri, la linea è percorsa attualmente dal traffico di pesanti merci da e per il porto di Genova, l’Hupac di Gallarate e Milano, chiediamo che oltre all’importanza del traffico merci si dia importanza anche al traffico passeggeri. Con la riattivazione del servizio passeggeri ovviamente verrebbero riqualificate le stazioni o fermate della linea che oggi sono lasciate al degrado più totale», si legge sul testo della proposta, che sembra essere stata gradita dal pubblico.

«Come dicevo nella petizione, l’importanza della linea sarebbe a scopo, viaggiatori, turismo (Lago e Rocca ) e soprattutto ambientale, se veramente si vogliono togliere auto dalle strade!

Dalla parte Piemontese non si hanno grossi riscontri al momento, sarebbe una gran bella cosa avere il Tilo Cadenazzo – Luino, allungato su Malpensa via Sesto Calende».