Su Trenord con la prenotazione: “Test su 8 treni nei weekend”

Sabato 4 e domenica 5 luglio prende il via la fase di test sulla prenotazione dei viaggi su Trenord. L’azienda infatti ha annunciato un piano sperimentale per “regolamentare in maniera soft l’accesso ai treni e viaggiare nel pieno rispetto delle indicazioni governative sul distanziamento sociale”.

La prenotazione -che sarà gratuita- consentirà all’azienda un più efficace monitoraggio e una maggiore programmazione dei flussi. “Grazie alla prenotazione -spiega Trenord- i passeggeri potranno pianificare e organizzare in anticipo il proprio viaggio, consapevoli di viaggiare nel rispetto delle indicazioni vigenti per la salvaguardia della salute pubblica”.

Sperimentare la prenotazione all’interno del complesso sistema di trasporto regionale, richiede un approccio per gradi. Per questo il test sarà limitato a solo 8 treni (4 corse Milano Cadorna – Como Lago e 4 corse Milano Centrale – Tirano) durante i weekend di luglio e agosto.

Trenord specifica come la prenotazione è del viaggio e non del posto a sedere dal momento che non ci sono posti numerati sul trasporto regionale, è nominale (quindi richiede la profilazione) ed è svincolata dal canale di acquisto. Infatti, indipendentemente dal modo con il quale si acquista il proprio biglietto, la prenotazione potrà essere effettuata solo scaricando sul proprio cellulare la App di Trenord.

TRENI CON PRENOTAZIONE [in tutti i sabati e domeniche di luglio e agosto]