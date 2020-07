Trentamila passeggeri in un giorno: l’aeroporto di Malpensa continua la ripresa

Picco di passeggeri allo scalo di Malpensa. Oggi, domenica 12 luglio, i passeggeri in arrivo o partenza dallo scalo varesino sono circa 30.000, che rappresentano il picco dalla ripresa dopo il lockdown.

Dall’inizio di luglio, sono stati 272.000 i viaggiatori con una media giornaliera di 22.600, ben lontani, comunque dai volumi che lo scalo registrava lo scorso anno, ( circa – 55%).

Da domani, però, riaprirà anche l’aeroporto milanese di Linate, un’anticipazione solo sulla carta: nessun volo, infatti, è previsto sino al 15 luglio, data indicata inizialmente per la ripresa dei viaggi, anticipata poi a sorpresa. Con la concorrenza dell’altro scalo, che accoglierà decolli e arrivi di Alitalia, Malpensa vedrà ridimensionare nuovamente il suo traffico. Alitalia manterrà a Malpensa quattro collegamenti quotidiani con Fiumicino mentre occorrerà attendere sino al 15 agosto per un volo diretto su New York.