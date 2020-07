Ubi Banca è di Intesa Sanpaolo: adesioni al 71,9%

L‘Ops di Intesa Sanpaolo è andata in porto. Lo comunica lo stessa Borsa italiana che in una nota conferma il raggiungimento del 71,908 per cento delle azioni oggetto della proposta. Rimane la proroga di due giorni concessa dalla Consob: il termine dell’offerta scade il 30 luglio. Tra le adesioni c’è anche quella del Car (Comitato azionisti di riferimento) uno dei patti parasociali più importanti di Ubi Banca.

La percentuale di azioni raggiunta, superando il 66,6 per cento, assicura a Intesa Sanpaolo il controllo dell’assemblea straordinaria e quindi la futura integrazione di Ubi nella banca guidata da Carlo Messina.