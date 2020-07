Ubriaco al volante, 25enne olgiatese fermato due volte nella stessa notte a Busto Arsizio

La prima volta è stato fermato dai carabinieri alla 1.30 della scorsa notte in via Magenta a Busto Arsizio. Il 25enne di Olgiate Olona era stato trovato alla guida in stato di ebbrezza (foto di repertorio).

Il giovane non si è fermato all’“alt” intimatogli dai militari e si è dato alla fuga. È stato raggiunto dopo un breve inseguimento senza danni a persone o mezzi e accertato il suo stato gli è stata immediatamente revocata la patente.

Ma la nottata non era ancora finita. Alle 3.40, questa volta in via Ippolito, il 25enne è stato intercettato di nuovo a bordo della stessa auto e ha cercato ancora di darsi alal fuga all’alt dei carabinieri.

Questa volta si è anche rifiutato di sottoporsi ad ulteriore accertamento con etilometro, venendo per tale ragione nuovamente deferito per il medesimo reato di guida in stato di ebrezza (il rifiuto equivale alla commissione del reato). Inoltre il veicolo gli è stato sequestrato.