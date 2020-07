Ubriaco e a petto nudo infastidiva i viaggiatori della stazione Nord di Busto Arsizio

Ubriaco e a petto nudo infastidiva i viaggiatori in partenza dalla stazione Nord di Busto Arsizio, per fermarlo è dovuta intervenire una pattuglia del Commissariato.

È successo domenica 19 luglio in serata quando un uomo di origine sudamericana di 52 anni, probabilmente in attesa del treno per tornare alla propria abitazione in provincia di Como, ha alzato un po’ troppo il gomito e, in evidente stato di ebbrezza, a petto nudo ha infastidito i viaggiatori.

L’uomo, dopo aver ricevuto dagli operatori un indumento di fortuna per coprirsi, è stato sanzionato amministrativamente per lo stato di ubriachezza.