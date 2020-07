Un altro giorno senz’acqua per metà dei cittadini di Oggiona Santo Stefano: “Alfa intervenga”

Luigi Scampini è un residente di via Aldo Moro ad Oggiona Santo Stefano e anche oggi si è ritrovato per più di mezza giornata coi rubinetti a secco: «Sono due anni che abbiamo problemi di pressione in oltre il 40% delle abitazioni del paese. Non possono costringerci a mettere tutti un’autoclave, Alfa deve risolvere il problema e farlo in fretta».

La società pubblica che si è sobbarcata le reti idriche di tutta la provincia è stata subissata di moduli di protesta da parte di cittadini stanchi ma per il momento non ha ancora risolto il problema. Già 15 giorni fa il paese si era trovato, pare a causa di due fusibili da cambiare, con lo stesso problema: «Sono tornato dalla montagna e ho scoperto che non potevo farmi la doccia -spiega Scampini – ho parlato anche con sindaco e assessori e anche loro non sanno cosa fare».

Oggi il problema è stato risolto solo nel pomeriggio ma in molti scommettono che si ripresenterà perchè la pressione dell’acqua rimane comunque troppo bassa per molte abitazioni.