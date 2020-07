Un “Diploma Day” speciale alla scuola dell’infanzia parrocchiale di Lonate Pozzolo

Riceviamo e pubblichiamo il racconto della festa di fine anno, quest’anno anomala, alla scuola dell’infanzia parrocchiale di Lonate Pozzolo

L’anno scolastico, in una situazione di normalità, si sarebbe concluso il 30 giugno.

Ci saremmo salutati con un grande abbraccio, emblema di una relazione importante che, in tre anni, abbiamo coltivato con i genitori e i loro bimbi.

Non potevamo lasciare che il tempo scorresse senza trovare l’occasione per incontrarci nuovamente insieme, prima dell’inizio della scuola primaria. I sorrisi dei 39 bimbi, che ci sono stati affidati e che porteremo per sempre nel nostro cuore, sono preziosi e abbiamo voluto rivederli risplendere sui loro volti con una sorpresa semplice, ma carica di significati, che abbiamo preparato per loro.

Quando si raggiunge un traguardo è giusto celebrarlo con un gesto simbolico.

Quando si conclude un percorso si pensa sempre a un gesto di saluto.

Abbiamo pensato, nel rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie, di organizzare un momento tutto riservato ai nostri bimbi blu e ai loro genitori.

La necessaria distanza fisica non ha rovinato questo momento emozionante per i nostri blu, per i loro genitori e per noi maestre. Sono stati l’entusiasmo, la gioia e l’emozione ad avvicinarci come fossimo stretti in quell’abbraccio che tutti desideriamo da ormai troppo tempo.

Ad accogliere i bambini blu il Presidente don Gianbattista Inzoli, la coordinatrice Luisa, le maestre e il personale della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale.d

Dopo la lettura della storia “Topazio poeta”, il personale della scuola ha cantato ai bambini il suo GRAZIE: “una parola meravigliosa, lascia un profumo sopra ogni cosa: è un raggio di sole sopra gli sguardi, sopra le persone”.

Poi i bambini sono stati chiamati per nome e hanno consegnato alla propria maestra un pezzo di puzzle che è andato via via formando il simbolo e il nome della propria sezione nella quale ha vissuto 3 anni di esperienze e giochi.

E come da tradizione, dopo la consegna dei diplomi e il lancio del tocco, il canto delle mamme, che ogni anno ci sorprendono riscrivendo le parole di una nota canzone. Parole di gioia e d’amore dedicate ai loro piccoli cuccioli ormai pronti a intraprendere un nuovo cammino. Le lacrime di commozione non mancano, “…ma quanto è bello andare in giro con lo zaino sulle spalle se hai una maestra Speciale che risolve i problemi.. ma quanto è bello coi compagni imparare l’alfabeto se hai una maestra Speciale che ti corregge i temi..”.

Per lasciare traccia di sé, i bimbi grandi di ciascuna sezione metteranno a dimora delle piccole piantine che nel giardino della scuola verranno curate dalle maestre e dai compagni più piccoli.

Tutti speriamo ci possa essere nel prossimo futuro l’occasione per festeggiare insieme ai nonni, agli amici rossi e gialli e ai loro genitori, con una vicinanza fisica e una modalità oggi impossibili. Per il momento i festeggiamenti continueranno nei prossimi giorni in piccoli gruppi.

Buon cammino, bimbi e bimbe blu!!!