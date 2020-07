Un weekend dedicato alla qualità italiana sul lungolago di Angera

Questo fine settimana il lungolago angerese tornerà ancora una volta a essere la grande cornice per i prodotti della qualità italiana. Domenica 5 luglio infatti, ai piedi della maestosa Rocca Borromeo, gli ambulanti dell’associazione “Shopping in piazza” hanno organizzato l’ottava edizione dell’omonimo evento che ogni anno ha un grande richiamo in tutta l’area del Verbano, Svizzera compresa.

Dagli alimentari ai capi d’abbigliamento, saranno oltre quaranta le bancarelle, una diversa dall’altra, dedicate ai prodotti italiani di alta qualità che a partire delle 8 di mattina, fino alle 20 della domenica, coloreranno il pratone angerese insieme alle giostre del lunapark.

«Nel cuore di Varese batte un polmone economico – spiegano gli organizzatori Carlo Daniele Belletta, presidente della società, insieme a Tomas Zanellato e Sandro Provini -. Come tutti gli anni ci auguriamo che il nostro pubblico sia sempre intenso, di solito attiriamo tra le 8000 e le 10000 persone, questo grazie a una profonda organizzazione che parte già sei mesi prima».

«I nostri operatori – continua Balletta – generalmente sono tutti della provincia di Varese. È una scelta importante, vogliamo che il polmone economico giri in provincia di Varese. Abbiamo comunque anche dei banchi che arrivano dalla Toscana dall’Emilia Romagna e dal Piemonte. Un sentito ringraziamento anche al Comune e dall’ufficio turistico di Angera, senza dimenticare il grande operato di uno dei migliori comandanti della provincia di Varese: Claudio Furiga che si batte sempre per lo sviluppo economico della città da anni svolgendo il suo lavoro egregiamente e guadagnandosi il rispetto di tutti i commercianti».

