Vacanze al riparo dal rischio Covid-19, fra misure anti-contagio e gadget tecnologici

Tutti speravamo di poterci definitivamente lasciare alle spalle la traumatica esperienza dell’epidemia, quest’estate. Dopo le rinunce, i danni e le perdite subite, chi di noi – almeno in parte – non ha voluto credere che le temperature calde avrebbero inattivato il virus? Seppure la situazione in Italia non appare più critica come lo è stata nei mesi appena trascorsi, gli esperti affermano che è indispensabile continuare a tenere alta la guardia. “Tecnicamente, una pandemia si definisce terminata da quaranta giorni consecutivi a zero casi nel mondo”, ha ribadito il consigliere del ministro della Salute e professore ordinario di Igiene generale a applicata all’Università Cattolica, Walter Ricciardi. “La stragrande maggioranza dei contagi avviene attraverso le mani, quindi lavarle è un’abitudine che può controllare circa il 60% dei contagi”, ha sottolineato Ricciardi, ricordandoci ancora una volta che “il distanziamento fisico e il lavaggio delle mani possono evitare quasi il 100% dei contagi”.

L’importanza di continuare con la prevenzione

Come si può leggere nel Dpcm 14 luglio, le misure urgenti di contenimento del contagio e le disposizioni del ministero della Salute sono state prorogate fino alla fine del mese corrente. Questo, in considerazione de “l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale”, poiché “le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea”. In altre parole, per via dei focolai attualmente presenti nel nostro Paese e dell’alta diffusione di contagi nel mondo, dovremo continuare a prevenire la diffusione del virus – il medesimo giorno in cui è stato varato il decreto si sono avuti oltre 217mila nuovi casi in ventiquattr’ore: per le metriche aggiornate, è utile confrontare Worldometers.info.

Anche durante le ferie estive, in presenza di varie persone nei luoghi chiusi, bisognerà indossare le mascherine. Si potrà invece fare a meno dei guanti monouso, privilegiando il disinfettante per le mani che continuerà ad essere distribuito dagli appositi erogatori pubblici. Recandosi negli stabilimenti balneari, o presso altri esercizi adibiti alla ristorazione – inclusi bar, pub, pasticcerie e gelaterie – i nostri dati saranno conservati dai gestori per un periodo di due settimane. Prenotazione e accertamenti sulla temperatura corporea tramite termometro infrarossi proseguiranno ad essere parte delle abitudini quotidiane per accedere liberamente a ristoranti, cerimonie, nonché per recarsi in piscina, nei centri benessere o sulle spiagge attrezzate. Sarà consentito svolgere gli sport e le attività ludiche individuali, ma non le attività di gruppo, sportive o ricreative, che potrebbero dar luogo ad assembramenti. Ovviamente, negli alberghi ed in tutte le strutture ricettive, il distanziamento interpersonale non si applicherà ai membri della stessa famiglia, né ai conviventi o agli ospiti che occupino la stessa camera. Per quest’estate, niente sauna né bagno turco: tali servizi – trattandosi di ambienti altamente caldo-umidi – non saranno disponibili, tranne nel caso in cui si trovino all’interno delle camere o vengano prenotati per uso esclusivo. Non si potranno frequentare discoteche e sale da ballo al chiuso, almeno sino alla fine di luglio.

I gadget hi-tech più utili per le ferie estive

Se, nonostante tutti gli accorgimenti che le strutture turistiche dovranno scrupolosamente attuare in Italia – fra sanificazioni, pulizia, disinfezione ed aerazione nei locali, dipendenti muniti di dispositivi di protezione individuale e particolare attenzione al distanziamento – non vi sentite ancora completamente a vostro agio, la tecnologia può rappresentare una ulteriore misura di protezione. Sarà sufficiente scegliere i dispositivi che più si adeguano alle personali esigenze: di seguito, citiamo alcuni fra i più richiesti gadget tecnologici per trascorrere delle vacanze senza tralasciare alcun dettaglio igienico-sanitario. Innanzitutto, il saturimetro portatile, detto anche pulsossimetro, si conferma essere fra i più ricercati apparecchi medicali per fare particolarmente attenzione alla propria salute. Tale dispositivo viene utilizzato per monitorare la frequenza cardiaca e l’ossigenazione del sangue, ossia è utile per accertarsi che i polmoni ricevano abbastanza ossigeno dall’aria respirata. Pertanto, di questi tempi può essere una buona idea portarne uno con sé in valigia, soprattutto per le persone affette da determinate patologie cardiache o respiratorie.

A seguire, il box sterilizzatore UV, un contenitore compatto in grado di sanificare in modo rapido svariati oggetti di uso comune – eliminando germi, batteri e virus per mezzo dei raggi ultravioletti emessi dai LED interni –, utile per disinfettare smartphone, chiavi, occhiali, guanti e mascherine. Anche un termoscanner sarà fra gli accessori da non lasciare a casa, in particolar modo se opterete per le vacanze di famiglia con il camper – di cui, attualmente, le richieste di noleggio e acquisto sembra stiano registrando un boom. Per i più esigenti, in commercio sono arrivati i distributori automatici di sapone a infrarossi: si tratta di dispenser igienici con dimensioni molto ridotte che, senza alcun contatto, sono in grado di rilasciare un’adeguata dose di disinfettante, essendo dotati di sensori di prossimità. A tal punto, dovreste essere pronti per la partenza: non dimenticate il buonumore.