Varese avrà un cimitero per gli animali di compagnia: lo vota all’unanimità il consiglio comunale

Varese avrà un cimitero per gli animali di compagnia: è stata votata all’unanimità la mozione del consigliere Piero Galparoli di Forza Italia, che ha proposto, nel corso della seduta del 21 luglio, l’individuazione di un’area per la realizzazione di un cimitero per gli animali di affezione.

Una proposta che ha avuto subito il parere positivo della Giunta per nome dell’assessore Dino de Simone, ma anche delle commissioni coinvolte, per nome di Paolo Cipolat e Luca Paris, e ha visto un unanime consenso da parte di tutta l’assemblea.

L’unica perplessità è stata espressa dal consigliere PD Emilio Corbetta, che ha poi comunque votato a favore: «Pur essendo anch’io d’accordo, mi preoccupano le norme igieniche legate a questo luogo – ha spiegato da medico – Chi si assumerà l’onere di gestire l’area dovrà lavorare con attenzione perchè alcuni animali anche d’affezione sono portatori di alcune malattie infettive. Quindi si ad un luogo dove ricordarli, ma bisogna pensare anche che sia sicuro dal punto di vista sanitario».