“Varese è una città tutta da scoprire”: l’assessore Lovato incontra gli operatori del turismo

Doppia tappa per il tour sul territorio che il Comune di Varese sta portando avanti per comprendere dal vivo la situazione di alberghi, ristorazione e strutture di accoglienza chiamati a ripartire nel dopo coronavirus. L’assessore al Turismo Fabrizio Lovato negli scorsi giorni ha incontrato prima le guide turistiche della città, poi, approfittando dell’ospitalità della Proloco presso il minigolf, i responsabili e gli operatori dei bed&breakfast.

«Puntiamo a creare – le parole di Lovato – una rete condivisa da tutti gli attori del settore. Solo assieme potremo davvero ripartire, con l’Amministrazione comunale chiamata a un ruolo di regia, per creare una cornice nella quale gli operatori del settore turistico possano poi portare avanti le loro attività. Varese ha un patrimonio unico, che troppo spesso diamo per scontato. L’esempio? Il giro del centro che ho potuto fare con le nostre guide: conosco la città da anni, ma è bastato il loro consiglio di alzare lo sguardo e ogni angolo è coinciso con una grande e piacevole sorpresa in una città tutta da scoprire. Il turismo è stato fortemente danneggiato dalla pandemia, ma ora è il tempo di riprendere finalmente a respirare e a godere della bellezza della nostra Varese. Un segnale positivo arriva anche dai tanti visitatori che provengono soprattutto da Germania, Olanda e Francia. Da parte nostra faremo di tutto per favorire il dialogo tra le diverse realtà e per far conoscere Varese e i suoi tesori».