A Varese l’operazione allo sportello postale si prenota con Whatsapp

In sedici uffici postali della provincia di Varese da oggi è possibile prenotare tramite whatsapp il proprio turno allo sportello. Il nuovo servizio è attivo in tre uffici postali nel capoluogo (Varese VR in viale Milano, 11, Varese 1 in via Francesco Del Cairo, 21 e Varese 2 in via Pasubio, 2) e in 13 uffici postali della provincia tra cui Angera, Arcisate, Gavirate, Gazzada, Induno Olona, Laveno Ponte Tresa, Laveno Mombello, Luino, Malnate, Sesto Calende, Vedano Olona, Vergiate e Viggiù.

Richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è molto semplice. Dopo aver memorizzato sul proprio smartphone il numero 3715003715, il cittadino dovrà avviare una chat digitando qualsiasi testo. Un operatore virtuale di Poste Italiane risponderà proponendo tra le varie opzioni, la prenotazione del ticket necessario per poter svolgere l’operazione allo sportello. A quel punto, digitando comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’Ufficio Postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione. Se il cittadino accetta, riceverà un codice di prenotazione che verrà mostrato sul display dell’ufficio postale al momento dell’appuntamento.

L’innovativo sistema di prenotazione si aggiunge ai diversi metodi di prenotazione “a distanza” che Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini già da diversi anni, come ad esempio quelli tramite l’app Ufficio Postale o da PC che consentono di selezionare anche l’orario preferito nel quale visitare l’Ufficio. Poste Italiane, nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore per limitare il diffondersi del Covid-19 e in parallelo con l’evolversi in positivo della situazione sanitaria, sta provvedendo a ripristinare gradualmente la consueta operatività negli Uffici Postali.