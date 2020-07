A Varese si registra un solo nuovo contagio. In Lombardia sono 53 e nessun decesso

Nessun decesso, un solo caso positivo nelle ultime 24 ore in provincia di Varese. I dati regionali sull’andamento dell’epidemia di coronavirus indicano 53 nuovi contagi a fronte di 9860 tamponi effettuati. I debolmente positivi sono 19 mentre 12 sono emersi dal test sierologico. In aumento i ricoveri: in ospedale ci sono 5 pazienti in più.

La provincia di Sondrio registra nuovamente 0 contagi nelle ultime 24 ore.

I dati:

– i tamponi effettuati: 9.860 totale complessivo: 1.242.775

– i nuovi casi positivi: 53 (di cui 19 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologici)

– i guariti/dimessi, totale complessivo: 72.208 (+235)= (70.330 guariti e 1.878 dimessi)

– in terapia intensiva: 17 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 144(+5)

– i decessi: 0, totale complessivo: 16.801

I nuovi casi per provincia

Milano: 22 di cui 11 a Milano città

Bergamo: 8

Brescia: 7

Como: 1

Cremona: 1

Lecco: 1

Lodi: 3

Mantova: 3

Monza e Brianza: 2

Pavia: 2

Sondrio: 0

Varese: 1