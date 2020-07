Varese, tempo sino a fine anno per le agevolazioni sugli immobili dismessi

Il Comune di Varese ricorda ai propri cittadini che hanno tempo fino al 31 dicembre 2020 per usufruire delle agevolazioni introdotte dall’amministrazione per favorire il riuso e la sostituzione degli immobili dismessi. Palazzo Estense ha messo in campo due diverse misure valide sino a fine anno: la riduzione fino all’80% sul costo per gli oneri perequativi per chi riqualifica un area abbandonata e la riduzione degli stessi oneri (fino al 90%) per chi riqualificherà il proprio edificio produttivo non commerciale e assumerà nuovo personale dipendente a tempo indeterminato.

Si tratta di agevolazioni per la rigenerazione urbana su cui l’amministrazione comunale ha investito e che – secondo il Comune – assumono ancor più significato dopo l’approvazione del Masterplan delle stazioni: diversi spazi di quest’area infatti potrebbero beneficiare degli incentivi dando così impulso alla rigenerazione di quella zona della città.

«Grazie a queste riduzioni – afferma l’assessore Andrea Civati – si aiuta la ripresa economica e si evita nuovo consumo di suolo, sostenendo concretamente le occasioni di riuso e rigenerazione dell’edificato esistente. Fino a oggi questi incentivi hanno portato alla rigenerazione di spazi in diversi quartieri di Varese, luoghi che erano stati abbandonati da decenni. Il periodo di lockdown ha in qualche modo fermato diversi interventi ma ora si può ripartire con la consapevolezza che gli incentivi del Comune resteranno attivi fino al31 dicembre». In questi giorni intanto, la Giunta di Palazzo Estense sta discutendo cosa fare di queste misure per il prossimo anno.

COME FUNZIONA

Per quanto riguarda la misura per la valorizzazione delle aree dismesse in ambito produttivo, le riduzioni degli oneri perequativi potranno arrivare, come detto, fino al 90% del totale e saranno suddivise in scaglioni progressivi. Il 20% sarà scontato a chi assume tra i 10 e i 19 addetti; il 40% a quanti ne assumeranno tra i 20 e i 29; il 60% se le nuove assunzioni saranno tra le 30 e le 39 e l’80% se queste ultime andranno oltre le 40 unità. Un ulteriore 10% di riduzione, a prescindere da quale sia la fascia in cui l’azienda sarà inserita, verrà riservato a quanti assumeranno almeno la metà degli addetti tra gli iscritti alle liste del Centro per l’impiego di Varese o del Nucleo di inserimento lavorativo del distretto della Città Giardino.

QUALCHE ESEMPIO

In questi anni, grazie agli incentivi del Comune, sono già stati riqualificati diversi spazi abbandonati. E’ il caso ad esempio del fabbricato dell’ex ruotificio di viale Borri 196 dove i lavori di riqualificazione hanno permesso anche di realizzare l’intervento di recupero della facciata della scuola primaria Garibaldi di Bizzozero. C’è poi una ex area industriale a Casbeno e una in via Ca’ Bassa a Valle Olona. Infine grazie alle misure si è potuto realizzare l’abbattimento degli edifici abbandonati da decenni in via Carcano.