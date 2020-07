Varese: tenta il furto in villa al Montello, arrestato dalla polizia

L’uomo scavalca la rete e si prepara al colpo ma qualcosa va storto e la polizia lo arresta.

È successo nella notte tra il 12 e il 13 luglio a Varese.

Le Volanti della questura hanno arrestato per tentato furto aggravato un uomo di origine

algerina irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

Era notte fonda quando alla centrale operativa arrivava la chiamata di un cittadino insospettito da alcuni rumori provenienti dall’interno di un’abitazione di via Montello.

Immediatamente sul posto gli agenti hanno notato il danneggiamento della rete metallica di recinzione della villa attraverso la quale ignoti si erano introdotti all’interno poco prima.

Una volta dentro la proprietà, le due unità operative giunte sul luogo si sono separate per meglio controllare il perimetro dell’abitazione, quando, a un certo punto, due agenti sono riusciti a localizzare un uomo nascosto dietro una siepe che alla vista dei poliziotti si è messo a scappare nel senso opposto dove ad attenderlo, però, vi era l’altra volante intervenuta in ausilio che prontamente bloccava il giovane impedendogli la fuga.

Durante le fasi concitate della fuga e del seguente ammanettamento il soggetto perdeva un guanto utilizzato dallo stesso evidentemente con l’intento di non lasciare tracce della sua illecita intrusione.

Inoltre, a breve distanza dal luogo del fermo ed esattamente dietro la siepe dove il ladro aveva tentato di nascondersi, i poliziotti rinvenivano due cacciaviti di grosse dimensioni e un altro guanto del tipo di quello smarrito durante il tentativo di fuga.

Dal sopralluogo del perimetro esterno dell’abitazione sono stati rilevati evidenti segni di effrazione sulle porte che dimostravano il tentativo di intrusione appena posto in essere dall’arrestato, interrotto solo grazie al tempestivo arrivo delle volanti che traevano, quindi, in arresto il giovane algerino, classe ’97, per il reato di tentato furto aggravato e sottoponevano a sequestro tutto il materiale dallo stesso utilizzato.

In sede di udienza di convalida, il Giudice presso il Tribunale di Varese convalidava l’arresto e sottoponeva il soggetto alla misura del divieto di dimora nella provincia di Varese.

Per lui, inoltre, stante il suo stato di irregolarità, è stata avviata la procedura per l’espulsione con l’ordine di lasciare il territorio nazionale.