Vedano Olona entra nel Plis Valle del Lanza e festeggia pulendo in Quadronna

Sabato 18 luglio l’Amministrazione comunale di Vedano Olona ha organizzato una giornata del verde pulito per festeggiare il recente inserimento del paese nel Plis Valle del Lanza. Una mattinata per prendersi cura della valle del torrente Quadronna, una zona del paese non molto conosciuta ma non per questo meno preziosa dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, dove si snoda un bel sentiero nel verde con ponticelli in legno che attraversano il torrente.

All’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, parteciperanno la Protezione cicile di Vedano Olona e le Guardie ecologiche volontarie del Lanza.

Per chi volesse partecipare il ritrovo è alle 7.45 in piazzetta della Pace. Si consiglia di indossare scarpe comode, portare guanti da lavoro e di ricordarsi la mascherina.

In caso di maltempo la giornata verrà rinviata a data da destinarsi.

Qui un breve video che illustra la passeggiata lungo il torrente Quadronna: