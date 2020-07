Verso l’approvazione il progetto della ciclabile tra la Valle Olona e il Mendrisiotto

Sono pubblicati da oggi sul sito istituzionale tutti i documenti relativi all’avvio del procedimento per la realizzazione del progetto “TI-CICLO-VIA: sviluppo di un sistema mobilità ciclabile transfrontaliera nei territori delle valli dell’Olona, del Lanza e del Mendrisiotto”.

Il progetto è finalizzato al miglioramento della mobilità nella zona transfrontaliera situata tra le città di Varese e Mendrisio, attraverso la promozione della mobilità ciclistica ed in particolare grazie al completamento del tratto della pista ciclopedonale della Valle Olona e lungo la Valle del Lanza (dal confine di Stabio in loc. Gaggiolo a Malnate) attraversando Bizzarone, Valmorea, Cagno e Rodero in territorio comasco) e all’integrazione con il sistema di trasporto pubblico.

La Provincia di Varese è in procinto di approvare i progetti definitivi relativi all’opera che interesseranno proprietà da espropriare site nei comuni di Malnate e Cantello e Solbiate con Cagno (CO).

Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso i proprietari delle aree ed ogni altro interessato potranno formulare osservazioni per iscritto ai Responsabili del Procedimento come indicato sul sito http://www.provincia.va.it/it/97526/13849.