Vittoria Fontana si migliora: record personale nei 200 metri

Autoregalo di compleanno per Vittoria Fontana che continua nei propri miglioramenti a livello di cronometro. La sprinter di Gallarate, che giovedì scorso (23 luglio) ha compiuto vent’anni, ha piazzato un acuto importante sui 200 metri in occasione della 8a edizione del Trofeo Bracco di Milano.

La giovane azzurra (foto Fidal/Colombo) – che nel 2019 si è laureata campionessa d’Europa under 19 sui 100 metri – ha vinto la prova sulla doppia distanza con il tempo di 23,62, limando così tre centesimi al proprio primato personale ottenuto l’anno scorso sulla pista di Imola. Un risultato che segue di pochi giorni un’altra bella prestazione sui 100 metri a Savona, dove era andata vicina al proprio record di 11″40 (primato italiano U20) centrato proprio nella finale europea di Boras.

Fontana, che gareggia con i colori dei gruppo sportivo Carabinieri, ha battuto piuttosto nettamente Annalisa Spadotto Scott e Marta Milani, seconda e terza al traguardo, dimostrando di potersi esprimere ad alti livelli anche sui 200.

«Quello di Milano era più un allenamento che una gara – ha spiegato Vittoria al sito federale – stiamo ancora caricando molto, visto che effettuiamo una doppia seduta di lavoro tutti i giorni. Da tanto tempo non gareggiavo sui 200; l’obiettivo era quello di correre rilassata e devo dire che rispetto a Savona sono stata più decontratta. Il crono contava relativamente». Se quindi Fontana avesse spinto di più, o comunque preparato la gara con la volontà di abbassare il personale, sarebbe probabilmente riuscita a concludere con un tempo ancora migliore; come dire: c’è parecchio margine che fa ben sperare per gli appuntamenti futuri.