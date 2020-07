Zero pericoli con l’abbigliamento anti UV di Cast Bolzonella: schermatura totale dal sole

Tessuti anti UV sugli indumenti da lavoro: freschezza e protezione per tutta la giornata

Perché mettere a rischio la salute, quando la soluzione è a portata di mouse? L’abbigliamento anti UV di Cast Bolzonella è di prima qualità, realizzato con materiali selezionati e sottoposto al trattamento coldblack®. Assicura quella protezione dall’eccessiva esposizione alla luce solare che evita problemi di salute cui sono spesso soggetti quanti operano, per molte ore al giorno, all’aperto.

Attiva nel settore dell’abbigliamento da lavoro dal 1970, Cast Bolzonella propone abbigliamento anti UV che consente di trascorrere molte ore sotto il sole senza temere gli effetti dei raggi ultravioletti. Merito delle proprietà acquisite dai tessuti con il trattamento coldblack®, che conferisce due caratteristiche fondamentali per la schermatura: assorbimento e riflessione.

Il vantaggio è duplice, perché oltre a proteggere dal sole, gli abiti restano freschi per tutta la giornata. Ma le ragioni per acquistare su www.castbolzonella.it non riguardano solo questo segmento della proposta. Includono spedizioni internazionali, rapporto qualità-prezzo sempre eccellente e la possibilità di customizzare ogni vestito.

Abbigliamento aziendale con personalizzazione e altri servizi esclusivi

Nata nel 1970 come ditta a conduzione familiare, Cast Bolzonella ha mantenuto nel tempo l’entusiasmo e l’energia che l’hanno caratterizzata fin dall’inizio del suo percorso nel mondo dell’abbigliamento professionale. Oggi è produttore e rivenditore a livello internazionale di abbigliamento da lavoro e divise professionali Made in Italy.

A differenza di molti competitor, ha deciso di rapportarsi direttamente al cliente, senza intermediari o rivenditori, per garantirgli professionalità, serietà e prezzi equi. Ciò consente anche all’azienda di supportare il cliente nella scelta degli abiti da lavoro, mettendo a disposizione le competenze acquisite in cinquant’anni di attività.

Unendo creatività, esperienza e professionalità, Cast Bolzonella esporta da decenni l’Italian Style nei cinque continenti e ha già servito oltre 10mila aziende. Nel catalogo figurano pantaloni, giacche, camice, camici, gilet, intimo termico, giubbini, divise da lavoro per negozi e ho.re.ca., divise eleganti per ufficio. Presenti anche capi certificati ad alta visibilità, antimpigliamento, antiacido, antistatici, ESD, ignifughi, antifreddo, abbigliamento alimentare e sanitario.

L’azienda spedisce in tutto il mondo, affidandosi solo alle migliori società di corriere espresso. E per agevolare il cliente nella gestione dell’abbigliamento da lavoro, fornisce servizi di coordinamento del magazzino e riassortimento, con confezioni dipendente consegnate direttamente presso le sedi di pertinenza.

La presenza sul web dell’azienda passa dal sito www.castbolzonella.it, progettato per consentire al cliente di compiere autonomamente le prime scelte. Quattro sono le sedi fisiche: tre in Italia (a Milano, Torino e Padova) e una all’estero (Lugano).

Data l’assenza di intermediari, l’ordinazione di abbigliamento anti UV e di tutte le altre linee di abiti professionali avviene rivolgendosi direttamente all‘azienda. Due i canali di contatto: telefono (049.8640809) o tramite il form presente sul sito. Per la sola sede di Milano (Piazza Quattro Novembre, 4) i contatti sono: tel. 02.87169330, lombardia@castbolzonella.it.