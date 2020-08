400 mila euro per recuperare spazi nelle scuole di Busto Arsizio

Con una determina del dirigente del settore dei Lavori Pubblici Erasmo Nocco, il Comune di Busto Arsizio ha stanziato i fondi necessari all’adeguamento delle scuole comunali cittadine per l’inizio del nuovo anno scolastico in base alle linee guida diramate dal Governo in questo periodo di emergenza coronavirus.

Sono stati approvati gli interventi suddivisi in lavori e forniture, da effettuarsi presso i plessi scolastici comunali, necessari e impellenti da attuarsi con urgenza, in modo da consentire alla riapertura dell’anno scolastico 2020- 2021 prevista per il prossimo 14 settembre, per una spesa di complessive € 400.000 di cui 240.000 euro per lavori e 160.000 euro per forniture.

I lavori serviranno a recuperare più spazi possibili all’interno dei plessi scolastici in modo da garantire la massima possibilità di compresenza agli alunni. Gli interventi sono stati coordinati dall’assessore all’Istruzione Gigi Farioli e dai dirigenti scolastici nelle scorse settimane.