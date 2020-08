Abbonamenti ATM: da lunedì 10 agosto è possibile chiedere il rimborso

Da quando si potrà inviare la richiesta?

Gli abbonati potranno inviare la richiesta di compensazione da lunedì 10 agosto.

Come si farà per richiedere le compensazioni?

ATM ha messo a punto un’area dedicata del sito web (online da lunedì 10 agosto) dalla quale potrete richiedere le compensazioni in modo facile e veloce, inserendo i dati del vostro abbonamento.

Il vostro abbonamento sta per scadere?

Nel frattempo, se il vostro abbonamento annuale è in scadenza e avete necessità di rinnovarlo, potete farlo: questo non annullerà le eventuali forme di compensazione previste.

Così sul sito di ATM, la società fornisce le informazioni per ottenere i rimborsi degli abbonamenti non utilizzati a causa del lockdown.

La notizia viene riportata dal sito del Comune di Milano: «Un impegno che avevamo preso con i cittadini costretti a casa dalla pandemia che ha richiesto un grande lavoro e uno sforzo non indifferente da parte dell’Amministrazione, e l’utilizzo di risorse economiche ingenti parte delle quali messe a disposizione dal Governo, in un momento in cui l’azienda è riuscita a garantire costantemente un servizio essenziale quale è quello del trasporto locale» commenta Marco Granelli, assessore alla Mobilità.

CHI HA DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE

Possono farne richiesta i clienti che non hanno utilizzato l’abbonamento mensile di marzo e tutti coloro che non hanno utilizzato l’abbonamento annuale nei mesi di marzo e di aprile 2020, purché si tratti di titoli di viaggio acquistati tramite i canali di vendita Atm (sito web, Atm Point, distributori automatici, rivenditori ed edicole).

Le richieste possono essere avanzate fino al 31 ottobre 2020 mentre le mensilità compensative potranno essere utilizzate fino a dicembre 2021, selezionando i mesi in cui usufruirne.

COME FUNZIONA

La procedura è semplice e veloce, e gratuita: basterà collegarsi alla sezione dedicata sul sito Atm, inserire il numero della tessera, codice fiscale ed e-mail e selezionare i mesi in cui si desidera utilizzare la mensilità compensativa. Sarà poi necessario completare il procedimento recandosi, già a partire dal giorno successivo alla richiesta, ai totem presenti in tutte le 113 stazioni della metropolitana e avvicinare la tessera allo schermo per attivare l’abbonamento.

Per gli abbonamenti TrenoMilano acquistati presso Atm, trattandosi di titoli integrati non attivabili ai totem, sarà necessario fare richiesta presso gli Atm Point, prenotando il proprio appuntamento direttamente dall’App Atm Milano. Le compensazioni per gli abbonamenti mensili e annuali rilasciati da operatori diversi da Atm devono essere richieste all’azienda presso la quale è stato acquistato il titolo di viaggio.

LA GUIDA ONLINE

Per rendere ancora più semplice il processo, Atm ha realizzato un piano di informazione ad hoc: sul sito www.atm.it, infatti, sempre da lunedì 10 agosto, sarà disponibile una guida pratica alla procedura di compensazione insieme a un video tutorial che spiega in pochi passi come effettuare la richiesta e una selezione di risposte alle domande più frequenti dei passeggeri.